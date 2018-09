Aeroporturi inundate, vehicule luate de vant, valuri uriase - taifunul care s-a abatut marti asupra vestului Japoniei, cel mai violent care a lovit direct arhipelagul nipon in ultimii 25 de ani, a facut cel putin sase victime si 170 de raniti, informeaza AFP. Mass-media locale au raportat cel putin sase decese, inclusiv cel al unui barbat de 71 de ani ramas captiv intr-un imobil care s-a prabusit dupa trecerea ciclonului Jebi, care a adus in Japonia ploi diluviene si vanturi violente, cu rafale ce au atins in anumite zone viteze de 220 de kilometri pe ora. O alta persoana se afla in stare critica,…