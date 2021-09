Taifunul Chanthu aşteptat să lovească estul Chinei după ce a provocat pagube în Taiwan Provincia Zhejiang, din estul Chinei, a decretat cel mai inalt nivel de alerta pentru a face fata efectelor taifunului Chanthu, prevazut sa atinga uscatul in cursul zilei de luni, a informat serviciului meteo al provinciei citat de EFE. Potrivit serviciului meteo, taifunul este insotit de vanturi de pana la 200 de kilometri pe ora si se afla duminica seara la 620 de kilometri de orasul Zhoushan. Nivelul de alerta decretat include inchiderea scolilor si suspendarea traficului aerian si feroviar in mai multe orase ale provinciei Zhejiang, care va fi afectata de ploi si de vanturi puternice pana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

