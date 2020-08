Taifunul Bavi se apropie de insulele din sudul arhipelagului nipon: 33 de zboruri au fost anulate

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu cred ca miza este premier PSD sau nu. Cred ca se reseteaza jocul politic. Este evident ca ceea ce spune domnul Orban, despre ce ar putea sa faca PSD, a facut el si cu PNL-ul. Au monopolizat toate institutiile statului, punand acolo clienti politici, rude, fini, finii finilor, toti incapabilii…

- Multi dintre cei care si-au cumparat bilete de avion pentru zboruri ce nu au mai putut fi efectuate de companiile aeriene din cauza pandemiei COVID-19 nu si-au putut recupera banii, in ciuda demersurilor facute pe langa operatorii aerieni respectivi. Potrivit directivelor europene, in cazul in care…

- Vasile Dâncu a fost ales președinte interimar al Consiliului Național PSD dupa o ședința tensionata între social-democrați. Sociologul a fost propus de Marcel Ciolacu, însa aceasta decizie a fost contestata dur de Marian Oprișan (Vrancea), Marian…

- Zeci de zboruri din si spre Romania catre numeroase destinatii din Europa, Africa si Orientul Mijlociu au fost anulate, dupa o decizie a autoritatilor. Calatorii au ramas cu biletele de avion cumparate, dar fara vacante. Un consultant in turism sustine ca „aceasta este imaginea unui stat incompetent”.

- Doua baze militare din Okinawa, in sudul Japoniei, s-au plasat in izolare, in urma unei cresteri a cazurilor de covid-19, care a provocat zvonuri pe aceasta insula, unde prezenta trupelor americane este foarte contestata, relateaza AFP, potrivit news.ro.Un purtator de cuvant al Guvernului…

- China a raportat, joi, 28 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, in contextul in care capitala tarii, Beijing, se confrunta cu un nou focar de contaminare, ce a fost asociat cu cea mai mare piata de produse agricole din acest oras, informeaza DPA, citat de agerpres.ro.

- Autoritațile din capitala Chinei au luat rapid masuri, dupa raportarea mai multor cazuri de infectare cu noul coronavirus la Beijing. Totul, de teama ca nu cumva sa apara situații de genul celor cu care s-a confruntat, lunile trecute, Wuhan-ul. Aproximativ 850 de zboruri catre și din capitala chineza…

- O racheta lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza a cazut luni seara in sudul Israelului, in contextul in care miscarea islamista Hamas ameninta ca eventuala anexare a unor zone din Cisiordania ar putea conduce la conflict militar, anunța MEDIAFAX.O racheta lansata de grupuri teroriste…