- Japonia a fost lovita de taifunul Jebi, cel mai puternic din ultimii 25 de ani. Cel puțin zece persoane au murit și alte 300 au fost ranite, in urma fenomenului meteo extrem, noteaza BBC News. Taifunul Jebi a adus ploi torențiale și rafale de vant de peste 200 de kilometri la ora in vestul Japoniei…

- Bilanțul cutremurului de 6,3 grade, din Osaka, Japonia , a ajuns la patru morți și 380 de raniți, au anunțat autoritațile nipone, care adauga și ca activitatea fabricilor din zona industriala a metropolei a fost intrerupta. Autoritatile evalueaza in continuare pagubele produse de cutremurul de luni,…

