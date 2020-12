Tăietorii de porci, o meserie care aproape a dispărut din zona rurală O meserie care a ajuns foarte cautata in satele romanesti in perioada saptamanilor dinainte de Craciun este cea de macelar priceput la sacrificarea traditionala a porcului. Tot mai putini tineri sunt dispusi astazi sa devina ucenici pentru a invete tainele acestei meserii, fara de care nicio familie de gospodari nu isi poate asigura gustoasele preparate ale caror retete inca se transmit din generatie in generatie, scrie Agerpres. Daca in urma cu 25-30 de ani, tot la a treia sau a patra casa dintr-o localitate gaseai un macelar priceput, acum cei care doresc sa isi sacrifice porcii inainte de Craciun… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

