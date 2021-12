Stiri pe aceeasi tema

- Taierile ilegale de paduri vor continua, anunța organizația WWF Romania. Aceasta a lansat o petiție prin care solicita statului ajutor in eforturile de conservare a padurilor. Potrivit WWF, astazi, padurile sunt pe cale sa piarda inca o lupta. De aceasta data pentru alocarea fondurilor europene din…

- Comunicat senatorul PSD Calin Matieș: „Trag un semnal de alarma! Guvernul PNL Cațu 0.0 a amanat peste 15.000 de operații” Cand toata Europa se pregatea pentru valul 4, cum se pregatea Guvernul Cațu? Organiza marele congres de la București, masluind cifrele pentru a nu arunca in aer interesele marețului…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean a intrebat, in plenul Senatului, cand se acorda despagubiri fermierilor afectați de distrugerile provocate de animalele salbatice! Intrebarea a fost adresata lui Adrian Oros (ministru interimar al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale) și lui Tanczos Barna…

- Euronews a realizat un reportaj despre aparatorii mediului, care iși pierd viața in incercarea de a salva Planeta. De altfel, aceștia amintesc despre doi padurari romani care au fost uciși in 2019 in timp ce se confruntau cu taietorii ilegali din țara. Doi padurari romani au fost uciși in 2019 in timp…

- In fiecare an, la data de 4 octombrie se sarbatorește Ziua Internationala a Animalelor (World Animal Day). Majoritatea tarilor din lume celebreaza aceasta zi, cu scopul de a promova drepturile si bunastarea tuturor animalelor, fie ele cu stapan sau fara, salbatice sau domestice. Ideea inființarii acestei…

- Norul de cenusa vulcanica produs de eruptia vulcanului Cumbre Vieja din Insulele Canare va traversa teritoriul Romaniei incepand de duminica si pana marti. Echipamentele de detectie nu au inregistrat pana in prezent cresteri ale poluarii, se mentioneaza intr-un comunicat transmis duminica pe Facebook…

- Stocurile de gaze ale Europei se afla la cel mai redus nivel din cel putin 10 ani, inaintea sezonului de iarna, amplificand riscul unor noi cresteri ale preturilor care se afla deja la niveluri record, transmite Reuters. In tarile europene si Marea Britanie combinate, centrele de stocare sunt…

- Jurnalistul și regizorul clujean, Mihai Dragolea, care filma un documentar despre taierile ilegale de lemn din Suceava a fost batut, alaturi de un coleg și un activist de mediu, de un grup de 20 de indivizi, care i-au atacat cu bate și topoare.3 clujeni au fost batuți de 20 de taietori de lemne din…