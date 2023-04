Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie ‘Spiru Haret’ si Federatia Nationala Sindicala ‘Alma Mater’ anunta Guvernul si Parlamentul ca au demarat referendumul pentru strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale. Sindicalistii sunt nemultumiti…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni la Antena 3 ca exista un dialog permanent cu sindicatele si patronatele privind cresterea salariului minim, de anul viitor.„Din pacate, nu suntem intr-o perioada in care sa dam mesaje extrem de clare fara a gresi si eu o sa ma feresc sa fac acest lucru.…

- Consiliul Constituțional a aprobat creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani și a respins cererile de referendum ale oponenților politici. Consiliul Constituțional a eliminat unele dintre reforme, invocand deficiențe juridice, scrie BBC. Din ianuarie, au avut loc 12 zile de proteste impotriva…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea e afirmat vineri, intr-o intervenție la Antena 3, privind reducerea cheltuielilor de buget, ca nu este adeptul taierilor salariale ale bugetarilor și nici al restructurarilor, ci este mai degraba preocupat de „munca si de rodul muncii”.

- Intalnirea de miercuri intre premierul francez Elisabeth Borne si organizatiile profesionale pentru gasirea unei solutii la criza provocata de foarte contestata reforma a pensiilor s-a soldat cu ‘un esec’, au declarat sindicatele, transmite AFP. Guvernul, care a adoptat reforma prin asumarea raspunderii,…

- Federatia SANITAS anunta, marti, ca Proiectul noii legi a salarizarii bugetare a fost finalizat la nivelul Ministerului Sanatatii, fiind rezolvate o parte dintre solicitarile sindicalistilor din sistem. Un aspect important la care au tinut sindicalistii a fost ca o buna parte din sporurile pentru conditii…

- Sindicatele din Educatie ameninta cu proteste de luna viitoare, care pot culmina cu o greva generala in luna mai, daca Guvernul continua sa ignore problemele din sistem. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret si-au exprimat nemultumirea fata de…

- Sindicaliștii din invațamant amenința ca intra in greva generala daca Guvernul nu va adopta ca baza de salarizare in educație salariul mediu brut pe economie. Ei spun ca vor organiza mai multe forme de protest și, daca revendicarile nu le vor fi soluționate, vor inchide școlile in mai, inainte de incheierea…