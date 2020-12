Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Adrian Dohotaru a semnalat noi cazuri de vile care se ridica in mijlocul padurii Faget, iar arborii cad apoi secerați pe motiv ca ii lasa pe noii proprietari fara lumina. ”Ma revolta ce se intampla in Padurea Faget! Iubesc Fagetul, dar e clar ca iubim padurea in mod diferit din moment…

- Un barbat în vârsta de 37 de ani din comuna Margau a fost condamnat ieri, 17 noiembrie, la patru ani de închisoare. Pedeapsa a fost data pentru savârșirea mai multor infracțiuni, precum „dare de mita, complicitate…

- CHIȘINAU, 12 nov - Sputnik. Insuși președintele in exercițiu Igor Dodon a confirmat ca susținatorii lui vor participa vineri, 13 noiembrie, la o acțiune de masa in Capitala. "Vineri noi planificam un marș grandios la Chișinau, vor fi cateva mii de persoane", a spus Dodon intr-un filmuleț video…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a anunțat pe contul sau de Facebook ca potrivit unui proiect de lege aflat in dezbaterea Senatului, inițiat de deputatul Adrian Dohotaru (ex-USR) data alegerilor pentru Senat si Camera Deputaților, organizate ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul…

- El a adaugat ca alesii partidului pe care il conduce vor veni cu doua amendamente la proiectul de lege care prevede amanarea alegerilor pentru 14 martie si anume Parlamentul nu mai adopta masuri cu caracter financiar-bugetar, iar parlamentarii sa nu mai primeasca salariile dupa ce a expirat mandatul…