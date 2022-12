Tăieri ilegale de copaci la Soroca Un control efectuat pe raza localitaților Vadeni, Dumbraveni a condus inspectorii de mediu din Soroca la identificarea defrișarilor a 11 arbori de speciile salcim și arțar cu diametrele la cioata intre 07-17 cm, de pe terenul public, transmite provincial. Faptașii care au admis taierile ilegale nu au fost identificați, in temeiul art.440 alin.(6) Cco al RM, organele de mediu, urmeaza sa remita Citeste articolul mai departe pe noi.md…

