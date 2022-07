Coalitia a decis taieri cu 10% la toate ministerele, pentru reducerea cheltuielilor bugetare, la rectificarea din luna august, decizia fiind luata la sedinta de marti, de la Palatul Victoria. De asemenea, s-a discutat despre masurile care se impun, in conditiile secetei, o masura putand fi plata subventiei pentru fermieri, in avans, dar si plata unor despagubiri […] The post Taieri de 10% la toate ministerele, la rectificarea din august, pentru reducerea cheltuielilor bugetare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .