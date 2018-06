Tăierea salariului minim ar duce rapid economia în criză Trecand peste faptul ca datele nu mai sunt actuale deoarece salariul minim de la 1 ianuarie 2018 a fost majorat de la 1450 la 1900 lei, aceasta idee este una dintre cele mai nocive pentru economie care a aparut in presa romaneasca in ultimii 8 ani. Este chiar mai nociva decat taierea cu 25% a salariilor in 2010 si majorarea peste noapte a TVA de la 19% la 24%, masuri care au avut efecte distructive in economie si care au necesitat o perioada de aproximativ 8 ani pentru ca economia sa revina la conditiile de dinainte. Impactul unei astfel de masuri este devastator si ar duce economia Romaniei direct… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirma, intr-un interviu pentru Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor vor continua, el comentand ca "au fost prea multi ani de austeritate". De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile la…

- CE, avertisment Romaniei pentru ca "a deviat semnificativ de la MTO" Foto: arhiva. România trebuie sa se asigure ca ritmul nominal de crestere a cheltuielilor guvernamentale nu va depasi 3,3% anul acesta, se arata în recomandarile specifice pe care Comisia Europeana le face tuturor…

- Boldea continua sa isi bata joc de oras si lugojeni. Marti, consilierii PSD impreuna cu primarul au respins cererea a opt consilieri locali care au solicitat ca in Lugoj sa fie demarate rapid actiuni de dezinsectie, deratizare si cosire a ierbii. Consilierii care au initiat un proiect de hotarare si…

- Veniturile fiscale, cele care asigura peste 80% din bugetul general consolidat, s-au redus in Trimestrul 1 2018 pentru prima data din 2010 incoace, an in care economia se afla insa in criza scazand, pentru al doilea an consecutiv: o cadere de 0,8% dupa prabusirea de 7,1% din 2009. Veniturile…

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere a salariului minim pe economie din Uniunea Europeana, in ultimul an, de peste 50%, ajungand la 407,3 euro, arata un studiu realizat de Eurofound, Agentia UE pentru imbunatatirea conditiilor de viata si de munca.

- Dintre statele europene, Romania a inregistrat cea mai mare crestere procentuala a salariului minim in ultimii 10 ani, de 195%, Grecia fiind singurul stat european cu o scadere procentuala a salariului minim in acest interval, de 14%. Cu toate acestea, nivelul salarial de la noi este in continuare incomparabil…

- Economia britanica a inregistrat in primul trimestru din acest an cel mai lent ritm de crestere din 2012, pe fondul declinului din sectorul constructiilor și din retail, transmite BBC. Produsul Intern Brut al Marii Britanii a încetinit la 0,1% în primele trei luni din 2018, de la 0,4% în…

- Daca mergem in aceeași direcție, in cateva decenii doar unul din șase romani va avea sub 20 de ani. Impactul la nivel social și economic ar fi semnificativ și primele semne au inceput deja sa se vada.