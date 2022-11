Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa elimine vineri prin Ordonanța de urgența una din cele doua surse de venit ale administratorilor fondurilor de pensii: comisionul pe contribuțiile platite de cei 7,8 milioane de romani in Pilonul II de pensii (pensii obligatorii administrate privat) și Pilonul III (pensii private facultative).…

- Guvernul a aprobat sumele necesare pentru plata celor aproximativ 20.000 de recenzori implicati in realizarea recensamantului populatiei si locuintelor realizat in Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ordonanta de modificare a OUG 27 pe energie are toate avizele necesare pentru promulgare, iar in acest caz nu a fost nevoie de un aviz de la Consiliul Economic si Social, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) susține intr-un raspuns catre HotNews.ro ca prin Ordonanța de urgența lansata recent in dezbatere publica „se va elimina comisionul din contribuții brute doar in cazul Pilonului II (pensii obligatorii administrate privat), nu și in cazul Pilonului III (pensii…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ca introduce noi reglementari de simplificare si imbunatatire a legislatiei de procedura fiscala si o adapteaza la evolutiile internationale, recomandari si bune practici…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ca introduce noi reglementari de simplificare si imbunatatire a legislatiei de procedura fiscala si o adapteaza la evolutiile internationale, recomandari si bune practici…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a afirmat despre Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ca introduce noi reglementari de simplificare si imbunatatire a legislatiei de procedura fiscala si o adapteaza la evolutiile internationale, recomandari…

- Cei peste 7,8 milioane de romani care contribuie la Pilonul II de pensii private obligatorii au virat anul trecut sub forma de comisioane peste 577 milioane de lei catre cei șapte administratori de fonduri de pensii. Caștigurile sunt considerate nejustificate de Guvern, care prin ASF, propune eliminarea…