Tăierea arborilor de pe Calea Bucureşti doar cu aprobarea APM Garda de Mediu Dolj a decis ca RAADPFL Craiova nu poate sa taie arborii de pe bulevardul Calea Bucuresti fara acordul Agentiei de Mediu. Este cunoscut faptul ca Primaria Craiova intentiona sa taie un numar de peste 200 de copaci de pe unul din marile bulevarde ale orasului. Actiunea a fost stopata de APM Dolj si a iscat un adevarat scandal . Adevarul a iesit la iveala dupa ce RAADPFL, regia subordonata primariei a solicitat Agentiei un acord in acest sens. Raspunsul a fost unul negativ, numai ca regia a insistat, schimband de fiecare data numarul arborilor ce urmau sa fie „extrasi”.In ciuda acestor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

