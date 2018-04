”Taekwon-do e un mod de viață!” Adelina Alicia Mihai este noua stea a taekwon-do-ului european. Vasluianca a fost declarata cea mai buna senioara din Europa, cu doua titluri la lupta individual și tehnici speciale cu echipa, plus doua medalii de argint la tehnici speciale și spargeri forța individual, plus trei medalii de bronz cu echipa de spargeri forța, tull individual și tehnici speciale individual. – Ce inseamna pentru tine sa fii cea mai buna senioara din Europa? – Avand in vedere ca e prima mea participare la un campionat european ca senioara, cu sinceritate va spun ca obiectivul meu nu a fost acesta. Am știut de la inceput… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

