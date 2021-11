Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea norvegiana TV2 cere excluderea lui Gheorghe Tadici din handbal, dupa repetatele derapaje comise la adresa handbalistelor de la Zalau. Și Amanda Kurtovic, interul de la CSM București, a avut un mesaj categoric. In toamna, Gheorghe Tadici a fost suspendat 8 etape dupa ce și-a jignit intr-un…

- Recunoscut pentru numeroasele derapaje, Gheoghe Tadici a avut din nou o ieșire nervoasa la adresa unei jucatoare de la HC Zalau.La scorul de 9-9 în timpul meciului HC Zalau - CSM Râmnicu Vâlcea (scor final 21-20), fostul selecționer al României o apuca de braț pe Alexandra…

- Handbalistele de la SCMU Craiova au disputat, sambata seara, unul dintre meciurile tari ale etapei a 5-a din Liga Florilor, contra formației Gloria Buzau. Partida s-a disputat in deplasare, iar victoria a revenit echipei gazda, dupa un joc interesant, in care oltencele s-au ținut scai de adversare pe…

- Handbalistele de la SCM Craiova au de tras serios in acest weekend pentru a obtine un rezultat bun la Buzau, in etapa a 5-a din Liga Florilor. Fetele pregatite de Bogdan Burcea lupta pentru puncte sambata seara, de la ora 18.00, intr-unul dintre cele mai tari si mai tensionate meciuri ale rundei. Craiovencele…

- Handbalistele de la SCM Craiova au de tras serios in acest weekend pentru a obtine un rezultat bun la Buzau, in etapa a 5-a din Liga Florilor. Fetele pregatite de Bogdan Burcea lupta pentru puncte sambata seara, de la ora 18.00, intr-unul dintre cele mai tari si mai tensionate meciuri ale rundei. Craiovencele…

- SCMU Craiova si HC Zalau au remizat miercuri dimineata, in Polivalenta, scor 20-20, intr-un meci extrem de echilibrat care a contat pentru etapa a 4-a din Liga Florilor. Cele doua adversare au avut fluctuatii de forma pe tot parcursul meciului, iar, intr-un final, si-au impartit punctele. Atat la pauza,…

- Dupa un start excelent de campionat, cu doua victorii si un egal (la Valcea), handbalistele de la SCM Craiova vor sa continue seria buna si sa triumfe si in meciul cu HC Zalau, din etapa a 4-a a noului sezon din Liga Florilor. Duelul se va disputa miercuri dimineata, in Sala Polivalenta, din Banie,…

- Drumul Național 2 a fost in 2020 cel pe care s-au produs cele mai multe accidente rutiere. Mai multe decat pe Drumul Național 1, care e cu 200 de kilometri mai lung. Astfel, daca ne uitam la numarul de accidente și kilometri, șoseaua care leaga Bucureștiul de Bacau și Suceava depașește an de an celelalte…