Tactica veche de 80 de ani la care apelează rușii în războiul cu Ucraina La granița de vest a autoproclamatei Republici Populare Lugansk, anexata de Rusia, armata rusa a inceput sa construiasca o linie defensiva. Soldații sapa șanțuri și pun șiruri de stalpi antitanc. Un videoclip cu lucrprile demarate de soldații ruși a fost publicat de RIA FAN, care este asociat cu omul de afaceri Yevgeny Prigozhin. Mass-media pro-rusa a comparat linia aflata in construcție cu linia franceza Maginot de la granița cu Germania, care a fost construita in 1928-1936. O linie defensiva in LPR este construita de-a lungul raului Oskol. A inceput sa fie construit dupa contraofensiva Forțelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o serie de eșecuri și infrangeri rușinoase pe frontul din Ucraina, acolo unde dictatorul rus spera sa obțina o victorie rapida la momentul declanșarii invaziei, armata rusa a anunțat, sambata, ca numește un nou comandant, scrie AFP, citata de Agerpres. Schimbarea de conducere militara vine pe fondul…

- Armata rusa a anuntat sambata numirea unui nou comandant al „operatiunii sale militare speciale” din Ucraina, dupa o serie de esecuri majore pe teren si semne de nemultumire tot mai mare in randul elitelor cu privire la desfasurarea conflictului, transmite France Presse. Generalul de armata Serghei…

- Doi aliați ai lui Vladimir Puțin au reacționat cu furie la adresa conducerii militare a Rusiei, dupa infrangerea suferita de trupele ruse la Liman , un oraș cheie din estul Ucrainei. Reacțiile venite de la cecenul Ramzan Kadirov și magnatul Evgheni Prigojin, cunoscut ca „Bucatarul lui Putin”, contrasteaza…

- Mercenarii lui Kadirov s-au intors pe front, astfel ca doua batalioane cecene s-au alaturat trupelor ruse din Donbas. Liderul cecen a promis ca va forma patru batalioane noi, pentru a ajuta armata rusa in Ucraina. Doua batalioane cecene, Zapad-Akhmat si Vostok-Akhmat, s-au alaturat fortelor aliate din…

- Rusia nu va putea trimite intariri in oraș, iar trupele ruse nu vor putea de acolo. Armata ucraineana inchide buzunarul Izyum. Kremlinul refuza sa vorbeasca public despre succesele Ucrainei in regiunea Harkov, dar contraofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei l-a determinat pe Vladimir Putin sa convoace…

- Ucraina urmareste sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari, potrivit unei declaratii a ministrul justitiei ucrainean, Denis Maliuska, citata vineri de DPA și Agerpres . „Kievul doreste adoptarea unei rezolutii de catre Adunarea Generala a ONU care sa stabileasca…

- Institutul pentru Studierea Razboiului din Ucraina a prezentat luni regiunile in care conflictele sunt active precum și cele care reprezinta o prioritate pentru ruși in razboiul impotriva Ucrainei. Conform ISR, citat de publicația ucraineana Ukrainska Pravda, se duc lupte in orașul Harkov și partea…