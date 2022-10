Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre locotenenții cu cea mai mare notorietate ai lui Putin, fondatorul Wagner Evgheni Prigojin și conducatorul cecen Ramzan Kadirov i-au declarat razboi deschis ministrului apararii Serghei Șoigu, un lider loial lui Putin, și generalilor ruși de rang inalt dupa infrangerile care au venit pe banda…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un grup de reflecție cu sediul la Washington, a declarat ca armata rusa, in starea sa actuala, este aproape sigur ca nu este capabila sa opereze pe un camp de lupta nuclear, chiar daca, din punct de vedere istoric, și-a antrenat unitațile pentru a face acest…

- Rusia s-a vazut aproape complet izolata la ultima Adunare Generala a ONU, acolo unde niciuna dintre țarile importante nu i-a luat apararea, scrie The Guardian. China și India au cerut ca incheierea razboiului din Ucraina sa fie negociata cat mai repede și s-au abținut sa iși arate sprijinul pentru aliatul…

- Un super-iaht de 75 de milioane de dolari al unui miliardar rus a fost scos la licitatie in Gibraltar. Este prima vanzare a activelor unui oligarh de cand Putin a invadat Ucraina in februarie, scrie The Guardian.

- Producția de petrol a Rusiei a scazut cu mai puțin de 3% de la inceputul invadarii Ucrainei, in timp ce numeroasele sancțiuni occidentale impotriva sectorului rusesc al energiei au avut un efect „limitat”, potrivit unei analize realizate de Agenția Internaționala a Energiei (AIE), informeaza The Guardian.

- Autoritațile ruse au percheziționat casa fostei jurnaliste la televiziunea de stat Marina Ovsyannikova, care a demisionat in primavara dupa un protest in direct la televiziune fața de razboiul Moscovei in Ucraina, transmite The Guardian.

- ​​​​​​​Armele occidentale tot mai performante trimise in sprijinul Kievului schimba fața conflictului din Ucraina, in timp ce inaintarea ruseasca stagneaza, iar ucrainenii au prins gustul contraofensivelor. Acțiunile partizanilor și ale populației civile

- Intreaga armata a Rusiei ar trebui sa fie desemnata ca organizatie terorista, pentru ca a ucis maai multi civili decat toate organizatiile teroriste la un loc, a declarat Dan Rice, consilierul sefului armatei ucrainene, Valeri Zaluzni, potrivit Ukrinform. "Sunt de acord suta la suta ca Rusia ar trebui…