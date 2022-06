Stiri pe aceeasi tema

- Intre 60 si 100 de soldati ucraineni mor in fiecare zi in lupta si alti aproximativ 500 sunt raniti, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru media americane Newsmax intr-un interviu publicat miercuri, scrie AFP cu referire la Agerpres . „Situatia in est este cu adevarat dificila”,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirma, in mesajul oficial transmis zilnic poporului ca in Donbas, este adunata puterea maxima de lupta a armatei ruse, iar lupta pentru regiunea Herson continua. Presedintele ucrainean mai anunta ca jurnalistul francez Frederic Leclerc-Imhoff a fost ucis de…

- La inceputul celei de a patra luni de razboi, Rusia bombardeaza intens estul Ucrainei in timp ce forțele terestre incearca sa incercuiasca ultimele redute ucrainene din regiunea Lugansk, care este aproape complet cucerita. Una din ținte, orașul Severodonețk, este bombardat de ruși 24 de ore din 24,…

- Fostul cancelar federal german Gerhard Schroder, apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin si detinator al mai multor functii de conducere in companii ruse, a fost privat de o parte dintre privilegiile sale de fost cancelar german, au anuntat joi surse parlamentare, informeaza AFP, scrie Agerpres,…

- Rusia a continuat atacurile asupra regiunii Lugansk, la sud de Harkov, ucigand doua persoane si ranind alte noua ca urmare a bombardamentelor asupra unui spital din Severodonetk, transmite BBC, citand presedintia Ucrainei, informeaza News.ro. Cu toate acestea, fortele ruse au facut putine progrese,…

- Rusia a concentrat peste 120 de grupuri tactice de batalion la granița cu Ucraina, reprezentand aproximativ 65% din numarul total de forțe terestre ale armatei ruse, informeaza serviciul de presa al Ministerului britanic al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Batalia pentru Donbass ramane principala direcție strategica pentru ca Rusia sa iși atinga obiectivul declarat. Datorita rezistenței ucrainene puternice, caștigurile teritoriale ale Rusiei in Donbass sunt limitate și obținute cu prețul unor pierderi semnificative. Acest lucru este afirmat in analiza…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau luni. Discuțiile au loc prin videoconferința și ambele parți au transmis mesaje conform carora inregistreaza progrese. Delegația ucraineana se așteapta sa obțina rezultate concrete in zilele urmatoare. Pana atunci, ministerul britanic al Apararii spune ca…