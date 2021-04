Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City va infrunta Borussia Dortmund astazi, de la ora 22:00, in „sferturile” Champions League, iar Pep Guardiola, 50 de ani, a criticat UEFA și FIFA inainte de duelul de pe Etihad Stadium. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 2, Digi Sport…

- Sergio Aguero (32 de ani) s-a saturat de modul in care e tratat la Manchester City și pare tot mai aproape de o plecare din Premier la vara, cand devine liber. Un gest al argentinianului in timpul meciului cu Borussia Monchengladbach, scor 2-0, a fost sugestiv. Atacantul argentinian s-a infuriat marți,…

- Pep Guardiola, 50 de ani, antrenorul lui Manchester City, și-a felicitat jucatorii pentru golurile reușite in returul „optimilor” de finala cu Borussia Monchengladbach, 2-0. Manchester City a invins-o pe Borussia Monchengladbach, scor 2-0 (2-0 in tur, 4-0 la general), și s-a calificat in sferturile…

- Monica Niculescu (33 de ani, 51 WTA la dublu) a facut pereche la turneul de la Dubai cu rusoaica Anastasia Potapova, insa cele doua au fost nevoita sa abandoneze in meciul pe care il disputau in optimi. Motivul? Darija Jurak, una dintre adversarele cuplului romano-rusesc, a lovit-o cu mingea in ochi…

- Manchester City, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia Everton, miercuri seara, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 16-a din Premier League, marindu-si la zece puncte avansul fata de principalele sale urmaritoare. Elevii…

- Rusul Daniil Medvedev (4 ATP, 25 de ani) a trecut cu greu de sarbul Filip Krajinovic (33 ATP, 28 de ani), scor 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0, in turul turul III la Australian Open, dar a terminat meciul fara antrenorul sau. Dupa ce a dominat primele doua seturi, prestand un joc excelent, Medvedev a devenit…

- In minutul 38 al meciului dintre FCSB și Clinceni, Toni Petrea, antrenorul roș-albaștrilor, a fost avertizat de „centralul” Lucian Rusandu. Toate detaliile despre FCSB - Clinceni, AICI Totul a pornit de la un fault comis de Simion la Cordea, in jumatatea lui FCSB. Mijlocașul gazdelor a intrat tare la…

- Dupa victoria la limita, 1-0 pe propriul teren, cu ultima clasata, Sheffield United, Manchester City si-a consolidat primul loc in clasament, profitand si de egalul scos de concitadina si principala sa adversara Manchester United, 0-0 cu Arsenal, sambata, in etapa a 21-a din Premier League, potrivit…