Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 10, și vineri, 11 iunie, de la orele 19:00, la Sala Toma Caragiu, va așteptam cu ”un spectacol serios, presarat cu umor, un spectacol incitant, in care fiecare detaliu conteaza, iar muzica este ea...

- Spectacolul "Tache, Ianke si Cadar", dupa Victor Ion Popa, in regia lui Horatiu Malaele, va fi prezentat in premiera pe 5 si 6 iunie, de la ora 19,00, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra. Potrivit paginii de Facebook a teatrului, in rolurile principale vor fi actorii Mihai Constantin (Tache),…

- Spectacolul "Tache, Ianke si Cadar", dupa Victor Ion Popa, in regia lui Horatiu Malaele, va fi prezentat in premiera pe 5 si 6 iunie, de la ora 19,00, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra. Potrivit paginii de Facebook a teatrului, in rolurile principale vor fi actorii Mihai Constantin…

- Premiera mondiala! In Moldova a fost creat primul desen animat 1D din lume. Autorul a incercat in aproape doua minute sa prezinte istoria unor pisici abandonate care au fost salvate din ploaia abundenta. Animatia minimalista este un thriller de actiune.

- Imperial WET Miercurea Ciuc a cucerit in premiera Cupa Romaniei la futsal, luni, dupa ce a invins-o in finala pe FK Odorheiu Secuiesc cu scorul de 6-3 (4-2), in Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc, anunța AGERPRES. Pentru ciucani au inscris Leonardo Dos Santos (4), Adrian Panzaru (9), Cristian…

- Pentru prima data in istoria presei, un director general al unui post de televiziune s-a dus sa susțina un medic la analiza din cadrul Colegiului Medicilor. Mihai Gadea, șeful Antena 3, a plecat la Oradea, pentru a o susține pe Flavia Groșan, care a fost audiata de Comisia de etica a Colegiului Medicilor…

- Amalia Nastase a implinit 45 de ani in weekend. Vedeta i-a avut langa ea pe soțul sau, Razvan Vasilescu, fiul lor, Toma, dar și pe Alessia și Emma, fiicele din mariajul cu Ilie Nastase. De la petrecerea restransa nu au lipsit prieteni apropiați, precum Vladuț Munteanu și soția lui, Andreea... The post…

- Actrita Tora Vasilescu s a nascut la data de 22 martie 1951, la Tulcea.A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in anul 1976, la clasa profesoarei Eugenia Popovici. Dupa absolvire este repartizata la Teatrul din Resita, dar dupa doi ani este angajata la Teatrul Bulandra…