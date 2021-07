"Tăcerea sau pasivitatea nu înseamnă consimțământ". Spania înăsprește legea împotriva violenței sexuale, la cinci ani după cazul "haita de lupi" Guvernul spaniol a aprobat marți o lege care definește orice act sexual non-consensual ca viol, ca parte a unei revizuiri legislative care înasprește pedepsele pentru harțuire sexuala și impune și finanțeaza mai multe sisteme de sprijin pentru victime la cinci ani dupa ceea ce ulterior a fost numit dosarul &"haita de lupi&", relateaza Reuters.

Cinci ani au trecut de la dosarul &"haita de lupi, în care cinci barbați au violat în grup o fata de 18 ani în timpul festivalului de la Pamplona, care a provocat indignare publica și intensificarea apelurilor la reformarea legilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

