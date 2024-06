Tacerea devine periculoasa, in cuplu, privind infecția cu transmitere sexuala (ITS). Peste jumatate dintre persoanele cu ITS neglijeaza sa-i spuna partenerului ca are aceasta problema. In fiecare zi, in lume, mai mult de un milion de ITS sunt contractate de persoane cu varste intre 15 și 49 de ani. Comparativ cu alte infecții, cele cu […] The post Tacere periculoasa, in cuplu, privind infecția cu transmitere sexuala appeared first on Puterea.ro .