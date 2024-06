Stiri pe aceeasi tema

- Dragi cititori, A trecut ceva vreme de cand nu ați mai citit aici textele mele. Motivul este unul foarte simplu. Am trait intens cele mai importante zile pentru mine de pe parcursul unui an intreg. Ele nu sunt nici aniversarile, nici Revelionul, pentru simplu motiv ca acestea toate trec repede și…

- 27 de tablouri realizate de artista Maria Antoniac sunt expuse, pana pe 10 iunie 2024, la Galeria de Arta „Zamca". Vernisajul expoziției a avut loc joi, 23 mai, in prezența pictoriței, nascuta in Radauți, dar care de 12 ani locuiește in Marea Britanie.La vernisaj au fost prezenți mulți ...

- Trecand pe strada Lapușneanu, ne putem bucura de o expoziție de fotografie care prezinta activitatea și performanțele absolvenților de la Universitatea Naționala „George Enescu” din Iași. Ioana Soreanu a aflat detalii despre acest proiect. Pana pe 20 mai, pe strada Lapușneanu din Iași, poate fi vizitata…

- Un om de afaceri din Satu Mare pasionat de Dacii si-a cumparat 10 astfel de autoturisme vechi si a deschis un mic muzeu in curtea societatii sale, unde curiosii pot intra gratuit si pot vedea cum arata o masina de familie din epoca lui Ceausescu, dar si o masina de Militie sau una speciala pentru Securitate.

- Clotilde Armand se pregatește sa candideze din nou la primaria celui mai bogat sector din Capitala, dupa un mandat de patru ani incarcat de controverse și acuzații grave.Poate cel mai memorabil scandal din intregul mandat este cel al gunoaielor. Locuitorii din sector iși amintesc cu siguranța de lunile…

- O expoziție de excepție, „Costin Neamțu – Omul poveste, pictorul in poveste", a fost deschisa vineri, 19 aprilie 2024, la Muzeul de Istorie Suceava – Galeria cu Bolți.100 de tablouri semnate de artistul plastic sucevean Costin Neamțu vor sta pe simeze pana pe 26 mai ...

- Echilibrați și autocritici, polițiștii Serviciului Criminalistic sunt iubitori de frumos și deopotriva vigilenți in a surprinde și a reda momente. Fie vorbim de activitați profesionale, in care fiecare detaliu conteaza, fie ne referim la momente de viața, in care surprind emoții, polițiștii sunt dedicați…

- Expozitia „Marea retrospectiva a picturii romanești contemporane din colecțiile Soleil de l'Est‟, care include 100 de tablouri semnate de pictori romani contemporani, va avea vernisajul vineri, 5 aprilie, de la ora 18.00, in galeria ICR Stockholm.