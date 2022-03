Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua explozii puternice au avut loc luni la Kiev, la scurt timp dupa prima runda de negocieri de pace intre Rusia si Ucraina, conform unor relatari din media ucrainene, preluate de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia și Ucraina duc lupte grele in aceste momente! Sunt raportați morți și raniți in ambele tabere, insa zonele cele mai fierbinți par sa fie la aceasta ora Starobilsk, Sumi, Harkov, Pischevik, Vugledar și Chuguev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Crește bilanțul victimelor in Ucraina, in urma atacurilor lansate de Rusia. Potrivit presei ucrainene, un copil a murit dupa ce o racheta a lovit o casa in orașul Chihuiiv, in apropiere de Harkov, in estul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Atacul declanșat de Rusia asupra Ucrainei afecteaza și civilii din aceasta țara, iar oamenii se grabesc sa paraseasca marile orașe, care ar putea deveni zone razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ambasadorul Frantei la ONU, Nicolas de Riviere, a denuntat miercuri seara "dispretul" manifestat de Rusia fata de ONU dupa decizia lui Vladimir Putin de a trimite trupe in Ucraina, informeaza joi France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia sustine ca nu ataca orase ucrainene, ci doar obiective militare, desi, conform unor oficiali ucraineni si a martorilor, au fost semnalate explozii in mai multe orase din Ucraina, inclusiv in Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a inceput miercuri evacuarea personalului sau diplomatic din Ucraina, tara care acuza Moscova in continuare ca pregateste o invazie, transmite Agerpres. Purtatorul de cuvant al ambasadei ruse la Kiev, Denis Golenko, a raspuns afirmativ agentiei France Presse cand a fost intrebat daca evacuarea…

- Teheranul a chemat marti Moscova si Kievul sa dea dovada de "retinere" dupa decizia Moscovei de a recunoaste independenta republicilor secesioniste din estul Ucrainei si de "a desfasura acolo trupe rusesti", informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…