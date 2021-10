Tabloul “The Death of Charles Darwin”, ulei pe panza de Adrian Ghenie, datat 2013, a fost adjudecat, sambata, la Sotheby’s Hong Kong, pentru 54.920.000 de dolari HK (6.097.000 de euro). Tabloul a fost expus in 2013 la galeria Pace din New York si a fost achizitionat de aceasta de la proprietarul actual. “The Death of Charles Darwin” (2013) de Ghenie se numara printre cele mai sofisticate portrete cu evolutionistul britanic, fiind apreciat atat de critica, cat si de public. „Din 2006, Ghenie a cunoscut o ascensiune meteorica pe scena artistica internationala, devenind unul dintre principalii pictori…