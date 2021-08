Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in iunie, de 5.779 lei, cu 84 lei mai mare decat in luna anterioara, in timp ce valoarea medie nominala neta s-a ridicat la 3.541 lei, in crestere cu 49 lei, raportat la perioada de referinta, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in iunie, de 5.779 lei, cu 84 lei mai mare decat in luna anterioara, in timp ce valoarea medie nominala neta s-a ridicat la 3.541 lei, in crestere cu 49 lei, raportat la perioada de referinta, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica…

- Intrebat despre prognoza BNR privind o rata a inflației de 5,6% la finalul anului, Florin Cițu a afirmat ca este o estimare care indica și faptul ca veniturile cresc.„Este o estimare a BNR. Eu va pun ca am citit o statistica foarte interesant, 1% din angajații din Romania au salarii mai mari de 3.000…

- Romanii au mai mulți bani in buzunar, in fiecare luna, de la inceputul anului. Este anunțul premierului Cițu care iși susține declarația in baza datelor oferite de Institutul Național de Statistica și de Banca Naționala a Romaniei.CIȚU SUSȚINE CA SALARIU MEDIU NET CREȘTE LUNAR„Salariul mediu net lunar…

- Institutul Național de Statistica a comunicat noi informații cu privire la domeniul in care se caștiga cele mai mari salarii din Romania. Nu este vorba nici de profesiile din domeniul medical și nici din domeniul IT. Sectorul in care se caștiga cei mai mulți bani nu are nicio legatura cu aceste doua…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.561 lei in luna aprilie 2021, in crestere fata de luna precedenta cu 14 lei (+0,4%), valorile cele mai mari fiind inregistrate in activitati de servicii in tehnologia informatiei (8.671 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.790 lei), arata…

- Veniturile totale medii lunare inregistrate intr-o gospodarie din Romania au fost de 5.216 lei in 2020, cu aproape 9% fața de anul precedent. Aproximativ 83,8% din banii romanilor au mers pe diverse cheltuieli, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Veniturile totale medii lunare inregistrate intr-o gospodarie din Romania au insumat 5.216 lei, in 2020, din care 83,8% au fost reprezentate de cheltuieli, releva datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).