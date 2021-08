Stiri pe aceeasi tema

- ” Veniturile operationale BVB individual in primul semestru 2021 au scazut cu 6% sau 0,74 milioane lei, de la 12,44 milioane lei la 11,70 milioane lei, efect de baza al scaderii veniturile “one-off” inregistrate in trimestrul 1 2020 din refacturari intra-group (0,97 milioane lei), scadere compensata,…

- In aceasta dupa amiaza pe portalul Bursa de Valori Bucuresti a fost postat, la sectiunea Evenimente de raportat, anuntul Societatii Energetica Electrica SA privind semnare contracte de vanzare cumparare in vederea achizitiei de parti sociale in trei companii de proiect privind productia de energie din…

- EVERGENT Investments este prima societate de investiții financiare listata la Bursa de Valori București care beneficiaza de serviciile de Market Maker al Emitentului. Raiffeisen Centrobank AG este Market Maker al Emitentului pentru acțiunile EVER. Din 26 iulie, un numar total de 13 instrumente financiare…

- Valoarea vanzarilor pentru magazinele online din categoria Fashion existente in platforma 2Performant.com a crescut cu 22,3% in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada din 2020, pana la 6,81 milioane de euro (fara TVA), arata rezultatele unei analize a companiei, publicate miercuri…

- Bursa de Valori București iși asuma rolul de principal canal de finanțare pentru investițiile verzi și intenționeaza sa implementeze un segment de obligațiuni verzi pe piața de capital locala pentru identificarea facila a instrumentelor financiare care finanțeaza proiecte sustenabile Ministerul Finanțelor…

- Actiunile Agroland Agribusiness au intrat marti la tranzactionare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), fiind a doua companie din cadrul grupului Agroland care se listeaza la bursa, conform agerpres. "E un moment de fiecare data onorabil si important pentru noi sa primim o noua companie…

- Kaufland a renunțat la decizia de a cumparaa sediul Braiconf din Braila – o tranzacție de peste 7,4 milioane de euro – , deși a fost semnat un antecontract. Kaufland și-ar fi dorit demolarea cladirii și construirea unui hypermarket, insa Municipalitatea nu a fost deloc incantata de planurile companiei…