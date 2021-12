Tabloul de bord 2021 al investițiilor UE: Nivel solid în sectorul TIC, al sănătății și al tehnologiei verzi Potrivit noii ediții a tabloului de bord al investițiilor in cercetarea și dezvoltarea industriala din UE , publicata astazi, in pofida unui mediu economic global dificil in 2020, companiile din UE au sporit nivelul investițiilor in cercetare și dezvoltare in sectorul sanatații și al serviciilor TIC. UE ramane unul dintre liderii din domeniul brevetelor de mare valoare pentru tehnologiile verzi și al brevetelor verzi din industriile energointensive, ceea ce reprezinta o dovada a transformarii sale in vederea atingerii neutralitații climatice. In mod specific, companiile cu sediul in UE au majorat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

