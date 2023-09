Tabloul cumpărat cu doar patru dolari i-a adus o avere unei femei din SUA O femeie cu o mare pasiune pentru anticariate și magazine de vechituri a cumparat, in urma cu cițiva ani, un tablou cu doar patru dolari, care avea o semnatura. Atunci a spus in gluma ca a cumparat o opera de arta, insa abia acum s-a dovedit ca a descoperit o adevarata comoara. S-a dovedit ca tabloul ii aparținea pictorului american N.C. Wyeth, fiind evaluat la suma de 250.000 de dolari, potriv Citeste articolul mai departe pe noi.md…

