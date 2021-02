Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea "Biserica din Valeni" semnata de Nicolae Tonitza este estimata la pretul de 31.000 - 34.000 de euro in licitatia Alis organizata pe 14 februarie. Potrivit catalogului sesiunii, tabloul are pretul de pornire in licitatie de 147.000 de lei. Intre lucrarile estimate la sume ridicate se mai numara…

- Ne vom mai bucura de ninsori pana vineri. ANM a emis o informare de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului in zona montana inalta. La munte zapada se va depune intr-un strat ce va ajunge chiar și la 15-20 de centimetri. Informarea meteorologilor este valabila pana vineri dimineata.…

- Polițiștii brașoveni acționeaza in dispozitivul de siguranța rutiera pentru fluidizarea traficului. Astfel, la Darste (municipiul Brașov) și la Rașnov (intersectia DN73 cu DN73A), s-au instituit dispozitive de dirijare și de informare a participanților la trafic cu privire la valorile ridicate de pe…

- Majorarile de accize programate conform Codului fiscal vor duce la scumpirea, de la 1 ianuarie 2021, a benzinei și motorinei cu circa 6 bani pe litru. De la 1 ianuarie 2021, acciza pentru benzina fara plumb are o valoare de 1.827,13 lei pe mia de litri, in crestere de la 1.773,46 pe mia de litri, potrivit…

- Polițiștii din Prahova au impușcat, noaptea trecuta, un barbat care ar fi refuzat sa opreasca mașina. Incidentul s-a petrecut pe drumul dinspre Ploiești catre Valenii de Munte. Polițiștii au vrut sa opreasca autoturismul pentru control, in condițiile in care dupa ora 23:00 se poate circula doar justificat…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, spune ca autoritațile locale nu vor organiza petrecerea de Revelion in strada, deși in oraș incidența cazurilor de coronavirus a scazut sub 3 la mia de locuitori. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, daca trendul…

- Industria confectiilor a fost grav afectata de pandemia de Covid-19, deoarece cererea de haine a scazut semnificativ la inceputul crizei. Intrucat oamenii au fost indemnați sa ramana acasa, brandurile de moda au anulat comenzi in valoare de miliarde de dolari. Cei care lucreaza in industria confectiilor…

- Un barbat care ar fi imprumutat bani altor persoane a facut un prejudiciu de 100.000 de euro. Polițiștii au facut percheziții la doua adrese utilizate de persoana banuita de lipsire de libertate in mod ilegal, șantaj și camata, anunța MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție…