Tabloul adjudecat cu 93,1 milioane de dolari

- Tabloul intitulat "In This Case" al artistului Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York de casa Christie's, fiind al doilea cel mai ridicat pret pentru o lucrare realizata de pictorul newyorkez, relateaza AFP miercuri…

- Una dintre picturile ''monumentale'' cu nuferi realizate de artistul impresionist francez Claude Monet ar putea fi adjudecata pentru suma de 40 de milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York pe 12 mai, informeaza DPA. Tabloul, intitulat ''Le Bassin aux Nympheas'', a fost descris…

- Tabloul ''Le Bassin aux Nympheas'', pictat de Claude Monet intre 1917 si 1919, inspirat de gradina sa cu nuferi de la Giverny, va fi scos la licitatie de Sotheby's pe 12 mai si se asteapta sa fie adjudecat la 40 de milioane de dolari, potrivit artnews.com, relateaza News.ro. O alta lucrare…

- Vanzarea unor opere NFT ale artistului Pak au atins suma de 16,8 milioane de dolari, un succes pentru casa Sotheby's, care a organizat evenimentul, scrie AFP, relateaza News.ro. La o luna dupa vanzarea operei "Everydays: The First 5000 Days" a artistului Beeple, pentru 69,3 milioane de dolari…

- Tabloul "Warrior" de Jean-Michel Basquiat a fost adjudecat marti la pretul de 41,8 milioane de dolari, la o licitatie organizata de Christie's Hong Kong si difuzata in direct pe internet, devenind opera de arta occidentala cea mai scumpa vanduta vreodata in Asia, potrivit casei de licitatii, informeaza…

- Casa de licitatii Christie's din Londra va vinde la 5 martie un tablou detinut in prezent de actrita Angelina Jolie, pe care fostul premier britanic Winston Churchill l-a pictat pentru a-l darui celui care era pe atunci presedintele al Statelor Unite, Franklin D. Roosevelt, relateaza EFE. Tabloul peisagistic,…