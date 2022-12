Stiri pe aceeasi tema

Croația este cea de-a treia echipa calificata in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar, dupa ce a trecut de Japonia la loviturile de departajare.

Prin calificarea in sferturile de finala ale CM 2022 din Qatar, Argentina a facut inca un pas spre atingerea obiectivului final, acela de a cuceri trofeul competitiei, a declarat sambata seara, superstarul Leo Messi, dupa ce nationala sa a eliminat, in optimile de finala, cu 2-1, reprezentativa Australiei,…

Coreea de Sud și Elveția au completat vineri seara ultimele doua locuri vacante in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, care continua fara nicio zi de pauza cu fazele eliminatorii, ce debuteaza sambata cu meciul dintre Olanda și SUA, anunța Mediafax.

Dupa cele patru meciuri disputate vineri in grupele G si H, se cunoaste programul complet al optimilor de finala de la Cupa Mondiala din Qatar 2022. Cap de afis va fi infruntarea Franta – Polonia.

L-au arestat imediat! Un nou scandal urias la Cupa Mondiala 2022. Sunt imagini teribile de la turneul final din Qatar. Totul s-a intamplat la finalul partidei, iar toata lumea a luat foc. Vezi AICI cine a fost arestat, dar si imagini absolut socante care au lasat masca toata Planeta...

Argentina a suferit "o lovitura foarte grea" si "o infrangere dureroasa", a recunoscut capitanul nationalei de fotbal, Lionel Messi, marti, dupa esecul surprinzator in fata Arabiei Saudite (1-2), la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Cupa Mondiala FIFA 2022 are loc anul acesta in Qatar, primul stat din istorie din Orintul Mijlociu care gazduiește un astfel de eveniment. Competiția va avea loc in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie, anunța Mediafax.

Federatia ucraineana de fotbal a decis sa se adreseze FIFA pentru a cere excluderea Iranului de la Cupa Mondiala din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie 2022), informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres.