- Un tablou in care este pictat Regele Ferdinand a fost expus marti la Muzeul Unirii din Alba Iulia. Opera de arta a fost descoperita intamplator alaturi de alte picturi, cel mai probabil ascunse in ianuarie 1948, cand sovieticii au vandalizat Sala Unirii. Tabloul este semnat de pictorul Zogu…

- In perioada 2-28 noiembrie 2021, va avea loc Expoziția Taberei de Pictura a Muzeului Național al Bucovinei, ediția a IX-a, organizata in august 2021, in localitatea Vama. Douazeci și opt de lucrari semnate de Liviu Suhar de la Iacobeni, Iurie Matei de la Chișinau, Margareta Catrinu de la Cluj-Napoca,…

- Muzeul Național al Banatului, Ambasada Republicii Macedonia de Nord in Romania impreuna cu Consulatul Onorific de la Timișoara va invita sa vizitați in perioada 26 – 30 octombrie, prima expoziție in Romania a artistei macedonene, Tanja Balac – „Poetica tacerii și distanței”. Artista din Macedonia de…

ASR Principesa Sofia, prezenta la Alba Iulia, pentru desemnarea caștigatorilor concursului de pictura și desen „Incoronarea de la Alba Iulia"

- In weekend-ul 10 – 12 septembrie 2021, steagul tricolor care a insotit delegatia comunei Lupșa la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, in 1918, steag care in prezent se afla in colectia Muzeului National de Istorie a Romaniei, fiind clasat in categoria Tezaur, a revenit acasa … a revenit in mijlocul…

- LIVE VIDEO| „Botezul” picturii murale din Alba Iulia care PURIFICA aerul, cu ajutorul vopselei. Cea mai mare de acest gen, din Transilvania „Botezul” picturii murale din Alba Iulia care PURIFICA aerul, cu ajutorul vopselei. Cea mai mare de acest gen, din Transilvania Vineri, 10 septembrie 2021, are…

- Desenul a fost realizat pe peretele urias a unui bloc din centrul municipiului Alba Iulia. Vopseaua folosita este una purificatoare de aer. Producatorul garanteaza ca 100 de metri patrati vopsiti cu vopseaua respectiva sunt echivalenti cu 100 de metri patrati de padure plina de copaci. „Se spune ca…