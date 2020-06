Stiri pe aceeasi tema

- Circa 29 de mii de elevi și trei mii de profesori din țara nu dispun de tehnica de calcul. Atat copiii cat și cadrele didactice nu dispun de calculatoare, laptopuri sau tablete care le-ar permite accesul la educație. In acest context, ministrul Educației anunța lansarea campaniei „Doneaza un computer…

- Un numar de 250.000 de elevi ce provin din medii defavorizate vor primi, in curand, tablete cu ajutorul carora vor invata de la distanta. Ministerul Educatiei a alocat 150 de milioane de lei pentru achizitia de tablete, a anunțat, vineri, șeful Cancelariei Premierului, Ionel Danca.

- Din cauza pandemiei, cursurile se organizeaza in mediul online, ceea ce implica o serie de resurse financiare pe care nu toti parintii le au. Luand in considerare faptul ca reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetarii au anuntat ca anul scolar 2019 – 2020 se va incheia in 12 iunie, fara reluarea…

- Ministerul Educatiei a dat termen pana luni scolilor din tara sa raporteze situatia elevilor si profesorilor care nu au un suport digital pentru continuarea cursurilor online, o masura salutata de expertii din sistem, care subliniaza necesitatea de a invata din lectiile impuse de aceasta pandemie

- Școala online este noua realitate in care se desfașoara procesul educațional in Romania. Pe langa provocarea legata de acest tip Post-ul TITU: La propunerea consilierului Vlad Oprea, primaria va achiziționa tablete cu internet pentru elevi și profesori apare prima data in Gazeta Dambovitei .