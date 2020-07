Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care Ministerul Educatiei asigura fiecarui elev sau cadru didactic, la cerere, un laptop sau o tableta, conectate la internet. Actul normativ vizeaza completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. ”Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura…

- Senatul a adoptat azi proiectul de lege care prevede ca elevii și profesorii pot beneficia, la cerere, de o tableta sau un laptop și acces la internet, astfel incat sa poata participa la activitațile de e-learning. Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, propunerea legislativa prin…

