- Ieri, 29 octombrie, a sosit la Brașov primul transport de tablete pentru elevii din sistemul de invațamant preuniversitar brașovean care nu dețin niciun dispozitiv pentru participarea la orele online. Din totalul de 250.000 de tablete achiziționate (sau in curs de achiziționare) de catre Ministerul…

- Din cauza situației epidemiologice, tot mai multe școli din Ialomița intra in «scenariul roșu», ceea ce presupune efectuarea cursurilor exclusiv on-line. Din pacate, nu toți elevii din județ pot sa invețe folosind resursele IT, pentru ca tabletele promise de Ministerul Educației inca nu au ajuns in…

- Iulia si Adrian Petri au o mica pensiune in Rosia Montana: Casa Petri. Marti dimineata, pe 13 octombrie, au lansat un anunt pe pagina de Facebook: doua nopti de cazare plus un tur ghidat la Rosia Montana, pe un laptop pentru scoala din localitate. In doar cinci zile, anuntul a strans peste 5000 de…

- Pentru a veni in sprijinul familiilor nevoiașe care nu au posibilitați financiare pentru a-și trimite copii la școala, Asociația ROR organizeaza sambata 03 octombrie, evenimentul „O toamna altfel”. Pe fondul acestei pandemii, problemele din educație au devenit și mai evidente, iar situațiile dificile…

- CHIȘINAU, 17 sept - Sputnik. Elevii vor avea liber pe 2 noiembrie, in ziua de dupa alegerile prezidențiale, pentru ca in instituțiile de invațamant se va face dezinfecție dupa scrutin. Și asta pentru ca in multe dintre acestea vor fi amenajate secții de votare, așa ca va exista pericol de infectare. …

- Școala a inceput in condiții normale la Colegiul Militar ”Mihai Viteazu” din Alba Iulia, chiar daca patru elevi ai unitații școlare au fost depistați pozitiv pentru noul coronavirus. Elevii bolnavi au fost trimiși acasa, iar aproape 40 de elevi sunt acum in carantina a transmis purtatorului de cuvant…

- Primarul general Gabriela Firea a postat, pe Facebook, un mesaj in care prezinta masurile luate la inceputul anului școlar."Masuri concrete pentru inceperea anului scolar : testam gratuit elevii cu simptome si profesorii. Asiguram personal medical suplimentar pentru cabinetele scolare. Siguranta…

- Inspectoratul Școlar al Județului Galați este primul care a anunțat cum vor incepe elevii cursurile in 14 septembrie, informeaza TVR. Potrivit sursei citate, in comuna Suhurlui din Galați, rata de infectare cu SARS-CoV-2 este cu mult peste 3 cazuri la mia de locuitori, așa ca Inspectoratul școlar și…