Tablete pentru doi copii din partea jandarmilor hunedoreni Doi frați din Oraștie au primit tablete din partea jandarmilor hunedoreni. Povestea de viața a celor doi frați i-a impresionat pe jandarmi, care au decis sa ia atitudine pentru ca cei doi sa poata invața. Doi copii, in varsta de 8 și respectiv 9 ani, din municipiul Oraștie, alaturi de mama lor incearca sa se adapteze perioadei dificile determinata de pandemie. Locuiesc cu chirie, intr-o mica garsoniera, alaturi de bunica, o persoana in varsta, cu probleme cardiace, care are nevoie de tratament in fiecare zi. E o situație grea pe care mama, cu mari sacrificii, incearca sa o depașeasca.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

