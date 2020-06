Stiri pe aceeasi tema

- Cincizeci si opt de elevi au primit dispozitive electronice din partea Episcopiei Salajului pentru buna desfasurare a cursurilor in mediul online. Majoritatea elevilor provin din clasele terminale, insa au fost selectati si copii din mediul primar potrivit Agerpres.„Faptul ca in Romania, istoria…

- Copiii din mediul rural al judetului Iasi pot participa la cursurile online cu ajutorul oamenilor care au donat calculatoare, laptopuri sau telefoane mobile. Campania, lansata la inceputul lunii mai de cabinetul parlamentar al senatorului Dan Lungu, continua si astazi.

- In contextul acestei perioade tulburi, generate de pandemia de coronavirus, s-a ajuns ca școala sa se faca online. Din pacate, insa, sunt foarte mulți copii care nu au acces la aceasta forma de educație. „Este foarte probabil ca mulți dintre elevii ce nu pot beneficia de predare online sa aiba o situație…

- Unilever a decis sa iși uneasca forțele prin Crucea Roșie Suceava cu campania „1 centimetru de fapte – cu toții in linia intai”, inițiata de Ștefan Mandachi, pentru a lupta impotriva COVID-19, ajutand locuitorii din Suceava, regiunea cea mai afectata de pandemie din Romania. Suma donata de Unilever…

- In cadrul campaniei „Fii aproape de departe!”, care este derulata de Televiziunea Intermedia și societatea civila suceveana, se string bani pentru achiziționarea de tablete, in vederea facilitarii accesului elevilor din familii fara posibilitați la activitațile educaționale digitale. Președinta SEVA…

- Omul de afaceri sucevean, Vasile Armenean, a donat nu mai putin de 10.000 de euro in campania de strangere de fonduri initiata de Stefan Mandachi pentru a sprijini Spitalul Judetean Suceava. Reamintim ca omul de afaceri Stefan Mandachi si-a propus ca sa in cadrul acestei campanii nu mai puțin de trei…

- O campanie pornita in spațiul virtual vine in ajutorul copiilor și ii indeamna sa ramana uniți, sub simbolul curcubeului. Campania a luat naștere in Italia, dar a cuprins, cu rapiditate, și alte țari. Printre ele, și Romania. Copii din Craiova și județ deseneaza, pe hartii albe, un curcubeu in dreptul…

