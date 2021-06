Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV, fosta USAMV Iași) are in vedere achiziționarea a 60 tablete pentru viitorii studenți din anii I care provin din liceele rurale, pentru a le ușura activitatea didactica in cei patru sau șase ani pe care ii vor petrece pe durata studiilor academice. Acest lucru va fi posibil deoarece Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași deruleaza proiectul ”Facilitarea integrarii tinerilor in mediul academic și incluziunii absolvenților pe piața muncii – prioritate a USAMV IASI”, FDI 2021-0133, care are ca…