Tableta Honor X7 anunțată cu ecran de 8 inci și baterie de 5.100 mAh Honor a anunțat astazi o noua tableta numita Honor Tablet X7. Este alimentata de Helio P22T SoC, ruleaza Android 10 bazat pe Magic UI 4.0 și are 3 GB RAM și 32 GB stocare la bord. Cu toate acestea, tableta vine și cu un slot pentru card microSD pentru extinderea stocarii cu pana la 512 GB. Tableta X7 este construita in jurul unui ecran LCD de 8″ cu rezoluție de 1280×800 pixeli cu modul E-Book pentru a preveni oboseala ochilor in timpul sesiunilor de lectura prelungite. De asemenea, exista doua camere – un selfie shooter de 2MP cu focalizare fixa ​​și o camera principala de 5MP cu autofocus . Panoul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

