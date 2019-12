Stiri pe aceeasi tema

- Orice cladire are un destin, asemenea oamenilor. Unele sunt mai vitregite decat altele. Unele au avut momente de glorie deplina, Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Casa Armatei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Biserica „Sfinții Imparați” din Targoviște a fost ctitorita la 15 septembrie 1650 de catre Matei Basarab si soția sa Elena, Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Cand vioara lui George Enescu salveaza de la ruina Biserica Sfinții Imparați din Targoviște (1919) apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Emanoil Garleanu se naște, la Iași, in noaptea de 4 spre 5 ianuarie 1878, intr-o veche familie de razeși moldoveni Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Emanoil Garleanu (1878-1914), locotenentul literaturii romanești, cu radacini dambovițene apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Una dintre personalitațile județului Dambovița, prin adopție, alaturi de Emil Garleanu, a fost Vasile Carlova, ofițer și poet care s-a Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – VASILE CARLOVA (1809-1831), poetul targoviștean cu radacini oltene apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mesajul care se desprinde din povestea casei Irimescu Candești, aflata la numarul 1 al Strazii Ion C. Visarion din Targoviște, Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU: Casa cu Zodii și Ceas – CASA IRIMESCU (CANDEȘTI) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Aurel Racovita s-a nascut in orasul Botosani, la 16/29 mai 1890, ca fiu al sotilor Ion si Adela (nascuta Iurascu), Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU: Generalul de brigada Aurel Racovita (1890-1957), Comandant al Scolii Speciale de Cavalerie din Targoviste apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- S-a nascut la 30 aprilie 1888 in comuna Corbu, județul Dambovița, și a urmat o școala de subofițeri de infanterie, Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Singurul aviator dambovițean care a zburat in primul razboi mondial – Ion (Iancu) Dumitrescu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dupa un periplu politic prin taberele celor de la liberali, conservatori, radicali și junimiști, la inceputul anului 1908, causticul și Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Nenea Iancu in campanie „Takista” la Targoviște in 1908 apare prima data in Gazeta Dambovitei .