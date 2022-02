Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre aspectele pe care se pune foarte mult accent intr-o societate competitiva, precum cea in care traim, este acela al performanței. Este de ajuns sa ne uitam la competițiile Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – Performanța – despre glorie și sacrificii apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Romanul citește, in medie, cam 5 minute pe zi. Iar atunci cand citește, inseamna ca citește sms-uri, reclame, nume de firme, titluri (de ziare), burtiere tv și rețete culinare. In Post-ul TABLETA DE MIERCURI: Pompiliu ALEXANDRU – Ziua lecturii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- A devenit deja o tradiție la nivel mondial aceea de a ne pune cel puțin o dorința la miezul nopții, la trecerea dintre ani, sau obiceiul de a ne face Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – De ce doar de la anul? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Am fost intrebat de ce nu scriu despre anume romane care au fost ecranizate. Unele mai cunoscute ca altele sau filme mai celebre decat altele… Este simplu. Pentru anumite povești Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Eroul cu o mie de chipuri apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Calatorind zilele trecute, din Pucioasa spre comuna Branesti, m-am intristat, din nou, la vederea „ruinelor” fostei intreprinderi textile „Bucegi”, care arata la fel de deplorabil ca multe alte stabilimente ale Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – Umbra lui Rizescu la Branești apare prima…

- Viata are mai multa imaginatie decat avem noi in visele noastre… (Columb) Cristofor Columb a fost un navigator italiano-spaniol. A navigat spre vest, pe Oceanul Atlantic, in cautarea unei rute Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Jurnalul de bord al lui Cristofor Columb. apare prima…

- Lui ALP și Helianei Am intalnit aceasta invațatura a unui batran care se adreseaza unui monah mai tanar: „Nu Post-ul TABLETA DE MIERCURI: Pompiliu Alexandru – Nu sub Lege, ci sub Har suntem apare prima data in Gazeta Dambovitei .