Stiri pe aceeasi tema

- Povestea celor 47 este si astazi una dintre cele mai apreciate si chiar venerate in intreaga istorie a samurailor. Aceasta Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Cei 47 de ronini; Last Knights. Chushingura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Toamna acționeaza, se instaleaza pe verticala. Se infige intai in coroana de frunze a copacilor, le coloreaza in fel și Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Ion Cosmin BUSUIOC – Ieșit-a țaranul la lucrul sau și la lucrarea sa pana seara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Te lupti cu vise? Te certi cu umbre? Te misti ca intr-un somn adanc? Timpul a trecut Viata ti s-a Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Dune-final sau Dune-va urma… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nu cred in „ultima șansa” oferita unei societați sau unui mare grup de oameni. „Ultima șansa” poți sa o Post-ul TABLETA DE MIERCURI: Pompiliu Alexandru – Ultima șansa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cind eram mic nu ma gindeam la fericire. Cuvintul mi se parea prea pentru oameni mari. Sau pentru fete. Post-ul TABLETA DE MARȚI – Puiu JIPA – Oare cind incepe fericirea? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ce scrie, maica, aici? intreaba o batrinica in supermarket. E o supa, zic. Se pune apa fiarta și se lasa Post-ul TABLETA DE MARȚI – Puiu JIPA – Amintire cu praf de bomboane apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Luna pe care o traversam marcheaza, aproape ca nicio alta perioada a anului, un interval de trecere și de transformare Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – Septembrie – timp de tranziție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- M-am cam detașat de politica de ceva vreme. De politica romaneasca, vreau sa spun. Am realizat ca, indiferent de partid, Post-ul TABLETA DE MARȚI – Puiu JIPA – Proștii care se zdrobește apare prima data in Gazeta Dambovitei .