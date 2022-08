Stiri pe aceeasi tema

In anul 1926 la Scoala de Meserii din Targoviste, director era Ioan Namolosanu, Stefan Craciun era maistru tamplar si profesor, Ilie Magala era maistru fierar si profesor, iar Anastase

In 1953 s-a infiintat la Targoviste, in cadrul fostului Liceu Militar „Nicolae Filipescu", de langa Manastirea Dealu, colonia copiilor coreeni, care a functionat aici pana in 1959, cand a fost

De cind cu temperaturile astea de-a dreptul meteorologice ma gindesc la o evadare la munte, la padure, la o apa frumos curgatoare. Desigur și la mare, la litoral. Aflu ca

In anii '60 numarul cartilor din bibliotecile scolare crestea semnificativ, de la un an la altul, astfel ca biblioteca Liceului nr.2 ajungea sa cuprinda, in acest an, 11154 de titluri,

In profunzimea sufletului Omului, glasul Creatorului cheama fara incetare.- Rav Kuk Una dintre carțile care mi-au fost recomandate in ultima vreme aparține lui Jorge Luis Borges. Acesta a fost

Articolul de astazi are menirea de a constitui punctul de plecare in cercetarea unor date istorice referitoare la locul de bastina al prietenilor noștri, Ionut Cristache și Gabriel Cristache.

Dupa o pauza de doi ani, Targoviștea va deveni capitala internaționala a teatrului de strada. In perioada 10-19 iunie se va desfașura Festivalul BABEL – Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului,

Inca din anul 1909 Targoviste era alimentata cu apa din izvorul Ratei, printr-o conducta de aductiune de 50 km, a carei capacitate de transport era de 2800-3000m³/zi, cu o