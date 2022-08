Stiri pe aceeasi tema

- De cind cu temperaturile astea de-a dreptul meteorologice ma gindesc la o evadare la munte, la padure, la o apa frumos curgatoare. Desigur și la mare, la litoral. Aflu ca Post-ul TABLETA DE MARȚI – Puiu JIPA – Salvatorul salvat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Libertatea a dobandit din ce in ce mai multe valențe, fiind discutata in cele mai variate medii și, uneori, fiind promovata in mod absolut, fara consecințe. Intr-un context in care Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – Disciplina – restricție sau necesitate? apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Odata cu trecerea timpului, an dupa an, putem ajunge sa credem ca șirul acestor clipe este cel mai firesc lucru care ni se poate intampla, ca aceasta inșiruire nu are Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA ¬ Bucuria de a fi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Paradigma existenței noastre a ajuns, aproape integral, sa fie orientarea noastra catre exterior, cautarea constanta de stimuli cat mai puternici, cat mai frecvent, evadarea in culori, in sunete, in forme Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – Ochi in ochi cu sinele apare prima data in Gazeta…

- In profunzimea sufletului Omului, glasul Creatorului cheama fara incetare.- Rav Kuk Una dintre carțile care mi-au fost recomandate in ultima vreme aparține lui Jorge Luis Borges. Acesta a fost Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Carțile și noaptea – despre o misterioasa scriere…

- Acum aproape 20 de ani am dat de Targoviște. Mai jucasem in oraș, la Sindicate, pe vremea cind eram actor la alte teatre, in turneu. Fusesem, in școala generala, Post-ul TABLETA DE MARȚI – Puiu JIPA – BABEL e și la FIORD apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nu de puține ori am auzit, unii dintre noi, sintagme de tipul: „ești prea idealist”, „ești visator”, „nu mai trai cu capul in nori”, „nu așa e viața”, „vei muri Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – Idealismul – de ce ar fi o problema? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Am mai scris cate ceva despre tehnologie și ceea ce aduce ea in viața noastra. Ce m-a determinat sa revin este o imagine care mi-a atras atenția in tren: in Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – Ecranare apare prima data in Gazeta Dambovitei .