Tabla faltuita de la RoofArt, pentru un acoperis care te va proteja toata viata Un acoperis realizat din tabla de la RoofArt reprezinta o investitie cu adevarat inteligenta si profitabila pentru casa ta.



Pe langa aspectul sau minimalist, care asigura constructiei un design nonconformist si elegant, tabla faltuita este una dintre cele mai comune alegeri ale proprietarilor atunci cand vine vorba de rezistenta.



Cea produsa si comercializata de firma mentionata se remarca in mod special la capitolul durabilitate, otelul nordic ce intra in componenta sa fiind o materie prima extrem de apreciata la ora actuala, peste tot in lume.



Arhitectii si tinichigiii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea care prevede acordarea de zile libere pentru parinți in situația inchiderii școlilor, inițiata de deputatul Marian Cucșa, a fost votata astazi! Legea a fost depusa in parlament, din 2019, tocmai pentru a veni in sprijinul parinților care nu au cu cine sa-și lase copiii dupa inchiderea școlilor.…

- Borsec, liderul pieței locale de ape minerale naturale, a fost desemnat Superbrand in cadrul tuturor celor șase ediții Consumer Superbrands organizate pana acum de catre Superbrands Romania. Programul Superbrands este un proiect internațional derulat in 89 de țari, cu o istorie de 26 de ani, lansat…

- „Parasite” a scris istorie in seara de duminica spre luni (9 spre 10 februarie), la Los Angeles, la gala premiilor Oscar 2020: a devenit prima pelicula intr-o alta limba decat engleza care sa castige trofeul pentru Cel mai bun film, noteaza click.ro. Lansat la Festivalul de Film de la Cannes, in mai,…

- Liderul USR Dan Barna și-a schimbat atitudinea cu privire la intrarea partidului sau la guvernare! Dupa ce a anunțat ca propunerea USR pentru funcția de premier este Dacian Cioloș, Dan Barna a explicat și de ce a ales sa faca acest lucru, atacand in același timp Guvernul Orban.„In luna octombrie…

- (P) Casa amanet AGS este solutia ideala atunci cand ai nevoie urgent de bani Banii reprezinta modalitatea de plata a multor obiecte, alimente, articole de imbracaminte, etc, pe care le consumam. Educatia financiara si cumpatarea sunt doua detalii extrem de importante de care fiecare dintre noi ar trebui…

- Ministrul israelian de Externe si-a amanat, din motive de securitate, vizita pe care o avea programata in Dubai luna aceasta, au precizat duminica diplomati care au facut legatura cu tensiunile dintre Iran si SUA, scrie Reuters, potrivit Mediafax.Israel Katz, care este si ministru al Securitatii,…

- Avand in vedere avertizarea de cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru intervalul 04.01, ora 18:00 - 06.01.2020, ora 22:00, ce vizeaza ninsori si viscol in Carpatii Meridionali, de Curbura si in cea mai mare parte a Moldovei, drumarii de la CNAIR actioneaza in permanenta pentru…

- ​Viitorul agențiilor imobiliare a început deja: o platforma online folosește inteligența artificiala pentru a cumpara și vinde apartamente în Europa și planuiește sa vina și în București. Trebuie sa se teama agenții imobiliari români, care de zeci de ani traiesc din comisioane…