Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din judetul Dambovita au fost arestati preventiv, joi, pentru furt calificat, dupa ce au furat tabla de pe acoperisul tribunei stadionului din localitatea Mija. Ei au fost prinsi in flagrant de Politie si Jandarmerie, in apropierea arenei sportive, in timp ce transportau cu o caruta 67…

- Trei barbati din judetul Dambovita au fost arestati preventiv, joi, pentru furt calificat, dupa ce au furat tabla de pe acoperisul tribunei stadionului din localitatea Mija. Ei au fost prinsi in flagrant, in apropierea arenei sportive, in timp ce transportau tabla furata cu o caruta, scrie News.ro.…

- Trei dambovițeni au furat zeci de bucați de tabla din acoperișul tribunei unui stadion. Au primit mandat de arestare preventiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Doi soti din municipiul Bistrita s-au ales cu dosare penale dupa ce ambii au fost depistati de politisti conducand sub influenta alcoolului, in aceeasi noapte, potrivit buletinului de presa remis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.

- Doi tineri au fost prinsi de politistii rutieri conducand autoturisme sub influenta drogurilor, in municipiul Piatra Neamt, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Cei doi, in varsta de 21 de ani, respectiv 25 de ani, manifestau comportament nefiresc, fapt care a atras atentia…

- O masina care nu a oprit la semnalele politistilor a fost blocata in trafic cu autospecialele Directiei Operatiuni Speciale, iar trei barbati din interiorul autoturismului, care erau banuiti de furturi in Dambovita, Arges si Prahova, au fost prinsi, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean…

- Au fost luate primele masuri impotriva celor doi tineri de 20 și 22 de ani, din comunele argeșene Ștefan cel Mare și Slobozia, acuzați ca furau din gospodarii scule și unelte electrice. Dupa ce joi seara au fost reținuți, vineri, cei doi barbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ambii au…

- Un brasovean de 35 de ani a fost retinut si, ulterior, arestat pentru 30 de zile in baza deciziei unei instante de judecata, dupa ce ar fi talharit noaptea pe strada o femeie, sustragandu-i telefonul mobil, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, potrivit Agerpres.Femeia, in…