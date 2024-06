Stiri pe aceeasi tema

- 12 județe au fost afectate marți de ploi și vijelii, astfel ca pompierii au intervenit pentru a evacua apa din casele inundate sau pentru inlaturarea unor arbori cazuți din cauza vantului puternic.

- Ce spun studiile științifice despre cele mai raspandite mituri legate de suicid? Care sunt cele mai comune cauze (oficializate) ale sinuciderilor? Descoperiți mai jos, cu ajutorul psihoterapeuților Hal Arkovitz și Scoot O. Lilienfeld, autorii studiului „A

- Emil Radu Moldovan: 9 iunie • zi de vot, ziua in care dumneavoastra decideți direcția in care o va lua județul nostru! Echipa PSD vrea și poate sa continue munca! O sa primiți 5 buletine de vot, dupa cum urmeaza: * alegerea Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Nasaud * ⁠alegerea Consilierilor…

- Urmarile furtunii din Alba: strazi și imobile inundate, drumuri blocate, acoperișuri afectate de vijelii, locuințe fara curent Urmarile furtunii din Alba. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a transmis situația dupa furtuna ce s-a manifestat luni in județ. Au fost drumuri blocate, strazi…

- Conjuncția planetelor aduce astazi o zi de reflecție și introspecție. Fiecare semn zodiacal va simți influența intr-un mod unic, indemnandu-i pe nativi sa caute raspunsuri in interiorul lor. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin noi provocari și oportunitați. Ce secrete va va dezvalui horoscopul…

- Zece reguli de aur pentru turiștii din Romania Salvamont reguli: Sfaturi esentiale pentru drumetii in siguranta pe munte. ”Avand in vedere cresterea numarului de turisti, Salvamont Romania recomanda zece reguli esentiale pentru o drumetie in siguranta pe munte”, au transmis salvamontistii romani. Cele…

- Cafeaua are mai multe beneficii pentru sanatate. Dar, pentru a profita din plin de aceasta bautura, trebuie sa alegi cu grija ce pui in ea, cand o bei și in ce cantitați. Cafeaua este una dintre cele mai populare bauturi din lume. Mulți profesioniști din domeniul sanatații cred ca este, de asemenea,…

