Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Liceului Teoretic "Ovidiusldquo; s a desfasurat ieri a cincea editie a evenimentului sugestiv intitulat "Liceenii si voluntariatulldquo;, organizat impreuna cu Consiliul Scolar al Elevilor din cadrul unitatii de invatamant. Evenimentul s a derulat sub forma unui targ de voluntariat, fiecare…

- Petrolul Ploiești și-a zdrobit principala adversara, Alexandria, scor 4-1, și este ca și promovata in divizia secunda. Echipele de tradiție iși fac loc din nou, ușor, ușor, spre varful fotbalului romanesc, iar Petrolul s-a trecut și ea deja pe lista certitudinilor pentru liga secunda din sezonul viitor,…

- Trei barbati din Tirgu Mures au spart numai putin de 9 apartamente in Galati folosind un dispozitiv special ce imita o cheie de zala. Politistii galateni i-au surprins in flagrant pe trei barbati, la scurt timp dupa ce ar fi comis un furt dintr-o locuinta. Acestia au primit mandate de arestare preventiva…

- Chiar daca vremea nu este una tocmai prietenoasa, mai multi elevi au vizitat Aeroportul Mihail Kogalniceanu in cadrul Programului Scoala Altfel. Potrivit reprezentantilor Aeroportului Mihail Kogalniceanu, peste 300 de elevi au vizitat azi Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, in cadrul…

- Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Galati, in urma simularii examenului de Evaluare Nationala 2018, la nivelul judetului Galati s-au obtinut 14 note de 10 la proba scrisa de Limba si literatura romana si 26 de note de 10 la proba scrisa la Matematica."La proba scrisa, la Limba si literatura…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Galati anunta ca, la nivelul judetului Galati, astazi, 1 martie 2018, raman suspendate cursurile in trei unitati scolare din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile din aceasta perioada .Unitatile scolare din judet care raman inchise si astazi sunt urmatoarele:…

- Mai multe persoane care au taiat ilegal si sustras arbori din padurile de pe raza comunelor Poiana si Buciumeni au fost depistate, la data de 13 februarie 2018, de politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci. Este vorba despre sase barbati cu varste cuprinse intre 24 si 46 ani, cinci din comuna…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din Tecuci, județul Galați, a murit ieri, dupa ce a fost lovit de tren. Accidentul a avut loc in pasajul de trecere cu calea ferata de la Tișița, in jurul orei 12.15. Echipajul SAJ care s-a deplasat la fața locului, in urma apelului la 112, nu a putut…