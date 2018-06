Taberele de refugiați spirituali – în memoriam Cristi Pațurcă și toți cei care au suferit în Mineriada din 13-15 iunie 1990 28 de ani de cand somnul ratiunii a nascut monstri. 28 de ani fara un proces national. 28 de ani de cand am pierdut nu numai spiritul acela care ne-a unit, datorat si cantecelor Golaniadei, ci si respectul pentru valori, simboluri, idealuri si viata. Caci ce altceva a fost atunci, decat o traire colectiva la cotele cele mai inalte, o ardere in creuzetul unei democratii proaspete, in care ne puneam toate sperantele si visurile renascute dintr-o perioada atat de anosta si intunecata de liniste care ascundea orori si multa suferinta, incat a incantat o lume intreaga, punand Romania pe harta unei… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- Portalul stiricurate.ro prezinta in exclusivitate numele celor 856 de romani alergați, haituți, loviți cu pumnii, cu picioarele, cu batele, rangile și topoarele de minerii manipulați de conducerea Romaniei, in zilele de 14 și 15 iunie 1990. Mai bine zis, a roMANIEI. O mana de oameni a hotarat pentru…

- Premierul canadian Justin Trudeau a fost interpelat de parlamentarul conservator Michelle Rempel, care l-a intrebat daca ia in calcul reintroducerea vizelor pentru romani. Reacţia parlamentarului a venit după ce un raport declasificat obţinut de Global News indica faptul că decizia…

- In 13 iunie, se implinesc 28 de ani de la Mineriada, termenul cu care au fost denumite violentele din Romania postdecembrista. In timp ce tara isi aminteste de acele momente violente, victimele isi asteapta dreptatea in instanta, dosarul fiind inca in camera preliminara.

- Primul pacient transplantat pulmonar in Romania a fost externat, joi, de la Spitalul Colentina, acolo unde a urmat un tratament post-transplant pentru recuperarea functiilor respiratorii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse medicale.

- Un autocar romanesc cu 48 de pasageri a fost implicat joi intr-un accident rutier, in apropiere de Vidin, anunta MAE, precizand ca 11 persoane au suferit rani usoare si medii care au necesitat ingrijiri medicale, dar ca in prezent au parasit spitalul. „Ambasada Romaniei la Sofia urmareste…

- 19 cetațeni straini din Irak, Afganistan, Pakistan și Iran, refugiați in Romania, alaturi de șase tineri liceeni, au participat voluntar, zilele trecute, la o acțiune care a avut ca scop plantarea de flori ornamentale in vecinatatea Primariei Radauți, in zona dintre fantana arteziana și foișorul ...

- Daniel era angajat de numai o luna la o firma de sisteme de siguranța pentru mașini din Brașov. Era in perioada de școlarizare și timp de trei luni ar fi trebuit sa fie invațat și indrumat in toata activitatea pe care urma sa o desfașoare. Nu s-a intamplat asta și a fost trimis sa spele un…

- Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala efectueaza, miercuri, primul transplant pulmonar din Romania, dupa cum a declarat presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac, donatorul fiind un iesean de 45 de ani care a suferit o hemoragie cerebrala. "In acest moment se desfasoara operatia de transplant…